Niky on Sol, the Onyx Dashhound is a cosmic cool memecoin with a flair for the fabulous. With a dash of style and a splash of art, Niky is on a celestial quest-to sprinkle humor, community, and a little bit of economic magic back into the universe. Inspired by a chic, artistic pup racing toward the moon, Niky merges storytelling, tokenomics, and a vibrant culture into a digital masterpiece. Niky is not just a vibe — but a digital legacy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NIKY (NIKY) Сколько стоит NIKY (NIKY) на сегодня? Актуальная цена NIKY в USD – 0,00086465 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NIKY в USD? $ 0,00086465 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NIKY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация NIKY? Рыночная капитализация NIKY составляет $ 864,36K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NIKY? Циркулирующее предложение NIKY составляет 999,67M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NIKY? NIKY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00202952 USD . Какова была минимальная цена NIKY за все время (ATL)? NIKY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00054155 USD . Каков объем торгов NIKY? Объем торгов за последние 24 часа для NIKY составляет -- USD . Вырастет ли NIKY в цене в этом году? NIKY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NIKY для более подробного анализа.

