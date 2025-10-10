Токеномика NIKY (NIKY) Откройте для себя ключевую информацию о NIKY (NIKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен NIKY (NIKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NIKY (NIKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 904,49K $ 904,49K $ 904,49K Общее предложение: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M Оборотное предложение: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 904,49K $ 904,49K $ 904,49K Исторический максимум: $ 0,00202952 $ 0,00202952 $ 0,00202952 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0009045 $ 0,0009045 $ 0,0009045 Узнайте больше о цене NIKY (NIKY) Купить NIKY сейчас!

Информация о NIKY (NIKY) Niky on Sol, the Onyx Dashhound is a cosmic cool memecoin with a flair for the fabulous. With a dash of style and a splash of art, Niky is on a celestial quest-to sprinkle humor, community, and a little bit of economic magic back into the universe. Inspired by a chic, artistic pup racing toward the moon, Niky merges storytelling, tokenomics, and a vibrant culture into a digital masterpiece. Niky is not just a vibe — but a digital legacy. Niky on Sol, the Onyx Dashhound is a cosmic cool memecoin with a flair for the fabulous. With a dash of style and a splash of art, Niky is on a celestial quest-to sprinkle humor, community, and a little bit of economic magic back into the universe. Inspired by a chic, artistic pup racing toward the moon, Niky merges storytelling, tokenomics, and a vibrant culture into a digital masterpiece. Niky is not just a vibe — but a digital legacy. Официальный сайт: https://nikyonsol.com

Токеномика NIKY (NIKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NIKY (NIKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIKY, изучите текущую цену NIKY!

Прогноз цены NIKY Хотите узнать, куда может двигаться NIKY? Наша страница прогноза цены NIKY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NIKY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!