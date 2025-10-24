Что такое Neza (SN99)

Источник Neza (SN99) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Neza (USD)

Сколько будет стоить Neza (SN99) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Neza (SN99) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Neza.

SN99 на местную валюту

Токеномика Neza (SN99)

Понимание токеномики Neza (SN99) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SN99 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Neza (SN99) Сколько стоит Neza (SN99) на сегодня? Актуальная цена SN99 в USD – 0,789528 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SN99 в USD? $ 0,789528 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SN99 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Neza? Рыночная капитализация SN99 составляет $ 877,52K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SN99? Циркулирующее предложение SN99 составляет 1,11M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SN99? SN99 достиг максимальной цены (ATH) в 1,91 USD . Какова была минимальная цена SN99 за все время (ATL)? SN99 достиг минимальной цены (ATL) в 0,422352 USD . Каков объем торгов SN99? Объем торгов за последние 24 часа для SN99 составляет -- USD . Вырастет ли SN99 в цене в этом году? SN99 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SN99 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Neza (SN99)