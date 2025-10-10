Токеномика Nexgent AI (NEXGENT)

Токеномика Nexgent AI (NEXGENT)

Откройте для себя ключевую информацию о Nexgent AI (NEXGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:21:00 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Nexgent AI (NEXGENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nexgent AI (NEXGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 141,95K
Общее предложение:
$ 961,68M
Оборотное предложение:
$ 794,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 171,93K
Исторический максимум:
$ 0
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00017878
Информация о Nexgent AI (NEXGENT)

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

Официальный сайт:
https://nexgent.ai/
Whitepaper:
https://nexgent.ai/whitepaper

Токеномика Nexgent AI (NEXGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nexgent AI (NEXGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEXGENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEXGENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEXGENT, изучите текущую цену NEXGENT!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

