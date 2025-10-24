Текущая цена Music by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MUSIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MUSIC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Music by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MUSIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MUSIC прямо сейчас на MEXC.

Цена Music by Virtuals (MUSIC)

Не в листинге

Текущая цена 1 MUSIC в USD:

$0,00056153
$0,00056153$0,00056153
+2,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Music by Virtuals (MUSIC) в реальном времени
Информация о ценах Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04681096
$ 0,04681096$ 0,04681096

$ 0
$ 0$ 0

+0,36%

+2,31%

-9,35%

-9,35%

Текущая цена Music by Virtuals (MUSIC) составляет --. За последние 24 часа MUSIC торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MUSIC за все время составляет $ 0,04681096, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MUSIC изменился на +0,36% за последний час, на +2,31% за 24 часа и на -9,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Music by Virtuals (MUSIC)

$ 559,56K
$ 559,56K$ 559,56K

--
----

$ 559,56K
$ 559,56K$ 559,56K

997,59M
997,59M 997,59M

997 589 005,9044687
997 589 005,9044687 997 589 005,9044687

Текущая рыночная капитализация Music by Virtuals составляет $ 559,56K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MUSIC составляет 997,59M, а общее предложение – 997589005.9044687. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 559,56K.

История цен Music by Virtuals (MUSIC) в USD

За сегодня изменение цены Music by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Music by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Music by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Music by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,31%
30 дней$ 0-58,41%
60 дней$ 0-59,28%
90 дней$ 0--

Что такое Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Music by Virtuals (MUSIC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Music by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Music by Virtuals (MUSIC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Music by Virtuals (MUSIC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Music by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Music by Virtuals!

MUSIC на местную валюту

Токеномика Music by Virtuals (MUSIC)

Понимание токеномики Music by Virtuals (MUSIC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MUSIC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Music by Virtuals (MUSIC)

Сколько стоит Music by Virtuals (MUSIC) на сегодня?
Актуальная цена MUSIC в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MUSIC в USD?
Текущая цена MUSIC в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Music by Virtuals?
Рыночная капитализация MUSIC составляет $ 559,56K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MUSIC?
Циркулирующее предложение MUSIC составляет 997,59M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MUSIC?
MUSIC достиг максимальной цены (ATH) в 0,04681096 USD.
Какова была минимальная цена MUSIC за все время (ATL)?
MUSIC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MUSIC?
Объем торгов за последние 24 часа для MUSIC составляет -- USD.
Вырастет ли MUSIC в цене в этом году?
MUSIC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MUSIC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Music by Virtuals (MUSIC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.