Текущая цена MOONDOGE сегодня составляет 0,00005211 USD. Следите за обновлениями цены MOONDOGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена MOONDOGE (MOONDOGE)

Не в листинге

Текущая цена 1 MOONDOGE в USD:

--
----
-2,00%1D
График цены MOONDOGE (MOONDOGE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:13:00 (UTC+8)

Информация о ценах MOONDOGE (MOONDOGE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00005206
$ 0,00005206$ 0,00005206
Мин 24Ч
$ 0,00005319
$ 0,00005319$ 0,00005319
Макс 24Ч

$ 0,00005206
$ 0,00005206$ 0,00005206

$ 0,00005319
$ 0,00005319$ 0,00005319

$ 0,01037486
$ 0,01037486$ 0,01037486

$ 0,00005029
$ 0,00005029$ 0,00005029

-0,04%

-2,03%

-24,27%

-24,27%

Текущая цена MOONDOGE (MOONDOGE) составляет $0,00005211. За последние 24 часа MOONDOGE торговался в диапазоне от $ 0,00005206 до $ 0,00005319, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MOONDOGE за все время составляет $ 0,01037486, а минимальная – $ 0,00005029.

Что касается краткосрочной динамики, MOONDOGE изменился на -0,04% за последний час, на -2,03% за 24 часа и на -24,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MOONDOGE (MOONDOGE)

$ 52,06K
$ 52,06K$ 52,06K

--
----

$ 52,06K
$ 52,06K$ 52,06K

999,01M
999,01M 999,01M

999 013 574,050041
999 013 574,050041 999 013 574,050041

Текущая рыночная капитализация MOONDOGE составляет $ 52,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOONDOGE составляет 999,01M, а общее предложение – 999013574.050041. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 52,06K.

История цен MOONDOGE (MOONDOGE) в USD

За сегодня изменение цены MOONDOGE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MOONDOGE на USD составило $ -0,0000355723.
За последние 60 дней изменение цены MOONDOGE на USD составило $ -0,0000231911.
За последние 90 дней изменение цены MOONDOGE на USD составило $ -0,0018927090282642963.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,03%
30 дней$ -0,0000355723-68,26%
60 дней$ -0,0000231911-44,50%
90 дней$ -0,0018927090282642963-97,32%

Что такое MOONDOGE (MOONDOGE)

Just a moondoge headed to the moon

MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes.

With the rallying cry “Houston, Doge reporting for Moon Mission,” MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture.

It’s not just another dog token—it’s a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let’s send this good boy to the moon!

MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled.

So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let’s MoonDoge.

Источник MOONDOGE (MOONDOGE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены MOONDOGE (USD)

Сколько будет стоить MOONDOGE (MOONDOGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MOONDOGE (MOONDOGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MOONDOGE.

Проверьте прогноз цены MOONDOGE!

MOONDOGE на местную валюту

Токеномика MOONDOGE (MOONDOGE)

Понимание токеномики MOONDOGE (MOONDOGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOONDOGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MOONDOGE (MOONDOGE)

Сколько стоит MOONDOGE (MOONDOGE) на сегодня?
Актуальная цена MOONDOGE в USD – 0,00005211 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MOONDOGE в USD?
Текущая цена MOONDOGE в USD составляет $ 0,00005211. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MOONDOGE?
Рыночная капитализация MOONDOGE составляет $ 52,06K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MOONDOGE?
Циркулирующее предложение MOONDOGE составляет 999,01M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MOONDOGE?
MOONDOGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01037486 USD.
Какова была минимальная цена MOONDOGE за все время (ATL)?
MOONDOGE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005029 USD.
Каков объем торгов MOONDOGE?
Объем торгов за последние 24 часа для MOONDOGE составляет -- USD.
Вырастет ли MOONDOGE в цене в этом году?
MOONDOGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOONDOGE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии MOONDOGE (MOONDOGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

