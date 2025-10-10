Токеномика MOONDOGE (MOONDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о MOONDOGE (MOONDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен MOONDOGE (MOONDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOONDOGE (MOONDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,62K $ 75,62K $ 75,62K Общее предложение: $ 999,21M $ 999,21M $ 999,21M Оборотное предложение: $ 999,21M $ 999,21M $ 999,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,62K $ 75,62K $ 75,62K Исторический максимум: $ 0,01037486 $ 0,01037486 $ 0,01037486 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MOONDOGE (MOONDOGE) Купить MOONDOGE сейчас!

Информация о MOONDOGE (MOONDOGE) Just a moondoge headed to the moon MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes. With the rallying cry "Houston, Doge reporting for Moon Mission," MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture. It's not just another dog token—it's a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let's send this good boy to the moon! MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled. So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let's MoonDoge. Официальный сайт: https://moondogecoin.org/

Токеномика MOONDOGE (MOONDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOONDOGE (MOONDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOONDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOONDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOONDOGE, изучите текущую цену MOONDOGE!

Прогноз цены MOONDOGE Хотите узнать, куда может двигаться MOONDOGE? Наша страница прогноза цены MOONDOGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MOONDOGE прямо сейчас!

