Какова текущая цена MINATIVERSE?

MINATIVERSE торгуется по цене ₽5.3839184009451456000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 7.47%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как MNTC соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 7.47% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если MNTC превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как MINATIVERSE показывает себя по сравнению с токенами категории Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse?

В рамках сегмента Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse MNTC демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация MINATIVERSE?

Рыночная капитализация ₽29477106.6182427072000 ставит MNTC на 3866-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽4.8589336114808160000 до ₽5.757101261120160000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется MNTC?

MINATIVERSE обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку MNTC?

При наличии в обращении 5474999.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.