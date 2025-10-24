Что такое Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

Источник Metaverse Face (MEFA) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Metaverse Face (MEFA)

Понимание токеномики Metaverse Face (MEFA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEFA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metaverse Face (MEFA) Сколько стоит Metaverse Face (MEFA) на сегодня? Актуальная цена MEFA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MEFA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MEFA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Metaverse Face? Рыночная капитализация MEFA составляет $ 291,88K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MEFA? Циркулирующее предложение MEFA составляет 9,50B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MEFA? MEFA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00148951 USD . Какова была минимальная цена MEFA за все время (ATL)? MEFA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MEFA? Объем торгов за последние 24 часа для MEFA составляет -- USD . Вырастет ли MEFA в цене в этом году? MEFA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEFA для более подробного анализа.

