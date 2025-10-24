Текущая цена Metaverse Face сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MEFA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEFA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Metaverse Face сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MEFA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEFA прямо сейчас на MEXC.

Цена Metaverse Face (MEFA)

Не в листинге

Текущая цена 1 MEFA в USD:

--
----
+5,60%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Metaverse Face (MEFA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:08 (UTC+8)

Информация о ценах Metaverse Face (MEFA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00148951
$ 0,00148951$ 0,00148951

$ 0
$ 0$ 0

-0,05%

+5,68%

-3,56%

-3,56%

Текущая цена Metaverse Face (MEFA) составляет --. За последние 24 часа MEFA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MEFA за все время составляет $ 0,00148951, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MEFA изменился на -0,05% за последний час, на +5,68% за 24 часа и на -3,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Metaverse Face (MEFA)

$ 291,88K
$ 291,88K$ 291,88K

--
----

$ 307,09K
$ 307,09K$ 307,09K

9,50B
9,50B 9,50B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Metaverse Face составляет $ 291,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MEFA составляет 9,50B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 307,09K.

История цен Metaverse Face (MEFA) в USD

За сегодня изменение цены Metaverse Face на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Metaverse Face на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Metaverse Face на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Metaverse Face на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,68%
30 дней$ 0+11,53%
60 дней$ 0-14,17%
90 дней$ 0--

Что такое Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Metaverse Face (MEFA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Metaverse Face (USD)

Сколько будет стоить Metaverse Face (MEFA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Metaverse Face (MEFA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Metaverse Face.

Проверьте прогноз цены Metaverse Face!

MEFA на местную валюту

Токеномика Metaverse Face (MEFA)

Понимание токеномики Metaverse Face (MEFA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEFA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metaverse Face (MEFA)

Сколько стоит Metaverse Face (MEFA) на сегодня?
Актуальная цена MEFA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MEFA в USD?
Текущая цена MEFA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Metaverse Face?
Рыночная капитализация MEFA составляет $ 291,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MEFA?
Циркулирующее предложение MEFA составляет 9,50B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MEFA?
MEFA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00148951 USD.
Какова была минимальная цена MEFA за все время (ATL)?
MEFA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MEFA?
Объем торгов за последние 24 часа для MEFA составляет -- USD.
Вырастет ли MEFA в цене в этом году?
MEFA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEFA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Metaverse Face (MEFA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.