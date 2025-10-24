Что такое MetalCore (MCG)

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show's Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game. MetalCore's innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore's token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills. MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

Прогноз цены MetalCore (USD)

Сколько будет стоить MetalCore (MCG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MetalCore (MCG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MetalCore.

MCG на местную валюту

Токеномика MetalCore (MCG)

Понимание токеномики MetalCore (MCG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MCG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MetalCore (MCG) Сколько стоит MetalCore (MCG) на сегодня? Актуальная цена MCG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MCG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MCG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MetalCore? Рыночная капитализация MCG составляет $ 23,48K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MCG? Циркулирующее предложение MCG составляет 408,36M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MCG? MCG достиг максимальной цены (ATH) в 0,02813719 USD . Какова была минимальная цена MCG за все время (ATL)? MCG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MCG? Объем торгов за последние 24 часа для MCG составляет -- USD . Вырастет ли MCG в цене в этом году? MCG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MCG для более подробного анализа.

