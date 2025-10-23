Текущая цена Messiah сегодня составляет 0,094797 USD. Следите за обновлениями цены MSIA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSIA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Messiah сегодня составляет 0,094797 USD. Следите за обновлениями цены MSIA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSIA прямо сейчас на MEXC.

Цена Messiah (MSIA)

Текущая цена 1 MSIA в USD:

$0,094797
$0,094797$0,094797
+1,10%1D
График цены Messiah (MSIA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:52:19 (UTC+8)

Информация о ценах Messiah (MSIA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,090888
$ 0,090888$ 0,090888
Мин 24Ч
$ 0,094875
$ 0,094875$ 0,094875
Макс 24Ч

$ 0,090888
$ 0,090888$ 0,090888

$ 0,094875
$ 0,094875$ 0,094875

$ 0,539528
$ 0,539528$ 0,539528

$ 0,054834
$ 0,054834$ 0,054834

+0,99%

+1,20%

-6,18%

-6,18%

Текущая цена Messiah (MSIA) составляет $0,094797. За последние 24 часа MSIA торговался в диапазоне от $ 0,090888 до $ 0,094875, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MSIA за все время составляет $ 0,539528, а минимальная – $ 0,054834.

Что касается краткосрочной динамики, MSIA изменился на +0,99% за последний час, на +1,20% за 24 часа и на -6,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Messiah (MSIA)

$ 1,08M
$ 1,08M$ 1,08M

--
----

$ 9,48M
$ 9,48M$ 9,48M

11,44M
11,44M 11,44M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Messiah составляет $ 1,08M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MSIA составляет 11,44M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,48M.

История цен Messiah (MSIA) в USD

За сегодня изменение цены Messiah на USD составило $ +0,00112173.
За последние 30 дней изменение цены Messiah на USD составило $ -0,0480806686.
За последние 60 дней изменение цены Messiah на USD составило $ -0,0676383989.
За последние 90 дней изменение цены Messiah на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00112173+1,20%
30 дней$ -0,0480806686-50,71%
60 дней$ -0,0676383989-71,35%
90 дней$ 0--

Что такое Messiah (MSIA)

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Messiah (USD)

Сколько будет стоить Messiah (MSIA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Messiah (MSIA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Messiah.

Проверьте прогноз цены Messiah!

MSIA на местную валюту

Токеномика Messiah (MSIA)

Понимание токеномики Messiah (MSIA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSIA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Messiah (MSIA)

Сколько стоит Messiah (MSIA) на сегодня?
Актуальная цена MSIA в USD – 0,094797 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MSIA в USD?
Текущая цена MSIA в USD составляет $ 0,094797. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Messiah?
Рыночная капитализация MSIA составляет $ 1,08M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MSIA?
Циркулирующее предложение MSIA составляет 11,44M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MSIA?
MSIA достиг максимальной цены (ATH) в 0,539528 USD.
Какова была минимальная цена MSIA за все время (ATL)?
MSIA достиг минимальной цены (ATL) в 0,054834 USD.
Каков объем торгов MSIA?
Объем торгов за последние 24 часа для MSIA составляет -- USD.
Вырастет ли MSIA в цене в этом году?
MSIA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSIA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:52:19 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.