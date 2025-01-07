Цена Meng Chong (MENG)
Текущая цена Meng Chong (MENG) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 42.82K USD. Цена MENG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Meng Chong:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.52K USD
- Изменение цены Meng Chong в течение дня составляет -1.61%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Meng Chong на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Meng Chong на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Meng Chong на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Meng Chong на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.61%
|30 дней
|$ 0
|-52.15%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Meng Chong: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.44%
-1.61%
-19.56%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond! With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community. Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh. Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time! When $MENG hops, we all hop.
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