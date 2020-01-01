Токеномика Meng Chong (MENG)

Токеномика Meng Chong (MENG)

Откройте для себя ключевую информацию о Meng Chong (MENG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Meng Chong (MENG)

Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond!

With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community.

Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh.

Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time!

When $MENG hops, we all hop.

Официальный сайт:
https://mengchongsol.com/

Токеномика и анализ цен Meng Chong (MENG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meng Chong (MENG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,15K
$ 22,15K$ 22,15K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,15K
$ 22,15K$ 22,15K
Исторический максимум:
$ 0,00020428
$ 0,00020428$ 0,00020428
Исторический минимум:
$ 0,00001388
$ 0,00001388$ 0,00001388
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Meng Chong (MENG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Meng Chong (MENG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MENG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MENG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MENG, изучите текущую цену MENG!

Прогноз цены MENG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.