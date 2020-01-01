Токеномика Meng Chong (MENG) Откройте для себя ключевую информацию о Meng Chong (MENG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meng Chong (MENG) Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond! With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community. Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh. Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time! When $MENG hops, we all hop. Официальный сайт: https://mengchongsol.com/ Купить MENG сейчас!

Токеномика и анализ цен Meng Chong (MENG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meng Chong (MENG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,15K $ 22,15K $ 22,15K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,15K $ 22,15K $ 22,15K Исторический максимум: $ 0,00020428 $ 0,00020428 $ 0,00020428 Исторический минимум: $ 0,00001388 $ 0,00001388 $ 0,00001388 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Meng Chong (MENG)

Токеномика Meng Chong (MENG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meng Chong (MENG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MENG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MENG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MENG, изучите текущую цену MENG!

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