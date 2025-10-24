Текущая рыночная капитализация Matchy составляет $ 135,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $MATCHY составляет 1000,00M, а общее предложение – 999997307.060397. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 135,74K.

Текущая цена Matchy ($MATCHY) составляет $0,00013574. За последние 24 часа $MATCHY торговался в диапазоне от $ 0,00013001 до $ 0,00013579, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $MATCHY за все время составляет $ 0,00077215, а минимальная – $ 0,00012078.

История цен Matchy ($MATCHY) в USD

За сегодня изменение цены Matchy на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены Matchy на USD составило $ -0,0000328156.

За последние 60 дней изменение цены Matchy на USD составило $ -0,0000567937.

За последние 90 дней изменение цены Matchy на USD составило $ 0.