Что такое Martin (MARTIN)

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

Источник Martin (MARTIN) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Martin (USD)

Проверьте прогноз цены Martin!

MARTIN на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Martin (MARTIN)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Martin (MARTIN) Сколько стоит Martin (MARTIN) на сегодня? Актуальная цена MARTIN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MARTIN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MARTIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Martin? Рыночная капитализация MARTIN составляет $ 16,15K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MARTIN? Циркулирующее предложение MARTIN составляет 1 000,00T USD . Какова была максимальная цена (ATH) MARTIN? MARTIN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MARTIN за все время (ATL)? MARTIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MARTIN? Объем торгов за последние 24 часа для MARTIN составляет -- USD . Вырастет ли MARTIN в цене в этом году? MARTIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MARTIN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Martin (MARTIN)