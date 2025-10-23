Что такое Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol? Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

Источник Mars Protocol (MARS) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Mars Protocol (MARS)

Понимание токеномики Mars Protocol (MARS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MARS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mars Protocol (MARS) Сколько стоит Mars Protocol (MARS) на сегодня? Актуальная цена MARS в USD – 0,00970689 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MARS в USD? $ 0,00970689 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MARS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Mars Protocol? Рыночная капитализация MARS составляет $ 2,59M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MARS? Циркулирующее предложение MARS составляет 266,47M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MARS? MARS достиг максимальной цены (ATH) в 0,512804 USD . Какова была минимальная цена MARS за все время (ATL)? MARS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MARS? Объем торгов за последние 24 часа для MARS составляет -- USD . Вырастет ли MARS в цене в этом году? MARS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MARS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Mars Protocol (MARS)