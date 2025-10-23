Текущая цена Mars Protocol сегодня составляет 0,00970689 USD. Следите за обновлениями цены MARS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MARS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mars Protocol сегодня составляет 0,00970689 USD. Следите за обновлениями цены MARS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MARS прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 MARS в USD:

$0,00970689
$0,00970689
-53,50%1D
USD
График цены Mars Protocol (MARS) в реальном времени
Информация о ценах Mars Protocol (MARS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00970689
$ 0,00970689
Мин 24Ч
$ 0,0220671
$ 0,0220671$ 0,0220671
Макс 24Ч

$ 0,00970689
$ 0,00970689

$ 0,0220671
$ 0,0220671

$ 0,512804
$ 0,512804

$ 0
$ 0

-49,64%

-53,51%

-59,62%

-59,62%

Текущая цена Mars Protocol (MARS) составляет $0,00970689. За последние 24 часа MARS торговался в диапазоне от $ 0,00970689 до $ 0,0220671, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MARS за все время составляет $ 0,512804, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MARS изменился на -49,64% за последний час, на -53,51% за 24 часа и на -59,62% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mars Protocol (MARS)

$ 2,59M
$ 2,59M

--
--

$ 4,44M
$ 4,44M

266,47M
266,47M

457 083 938,78
457 083 938,78

Текущая рыночная капитализация Mars Protocol составляет $ 2,59M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MARS составляет 266,47M, а общее предложение – 457083938.78. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,44M.

История цен Mars Protocol (MARS) в USD

За сегодня изменение цены Mars Protocol на USD составило $ -0,011174083110160028.
За последние 30 дней изменение цены Mars Protocol на USD составило $ -0,0056196971.
За последние 60 дней изменение цены Mars Protocol на USD составило $ -0,0055315363.
За последние 90 дней изменение цены Mars Protocol на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,011174083110160028-53,51%
30 дней$ -0,0056196971-57,89%
60 дней$ -0,0055315363-56,98%
90 дней$ 0--

Что такое Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

Источник Mars Protocol (MARS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Mars Protocol (USD)

Сколько будет стоить Mars Protocol (MARS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mars Protocol (MARS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mars Protocol.

Проверьте прогноз цены Mars Protocol!

MARS на местную валюту

Токеномика Mars Protocol (MARS)

Понимание токеномики Mars Protocol (MARS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MARS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mars Protocol (MARS)

Сколько стоит Mars Protocol (MARS) на сегодня?
Актуальная цена MARS в USD – 0,00970689 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MARS в USD?
Текущая цена MARS в USD составляет $ 0,00970689. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mars Protocol?
Рыночная капитализация MARS составляет $ 2,59M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MARS?
Циркулирующее предложение MARS составляет 266,47M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MARS?
MARS достиг максимальной цены (ATH) в 0,512804 USD.
Какова была минимальная цена MARS за все время (ATL)?
MARS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MARS?
Объем торгов за последние 24 часа для MARS составляет -- USD.
Вырастет ли MARS в цене в этом году?
MARS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MARS для более подробного анализа.
