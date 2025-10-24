Текущая цена Market Maverick сегодня составляет 0,00143364 USD. Следите за обновлениями цены LUIGI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LUIGI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Market Maverick сегодня составляет 0,00143364 USD. Следите за обновлениями цены LUIGI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LUIGI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о LUIGI

Информация о цене LUIGI

Официальный сайт LUIGI

Токеномика LUIGI

Прогноз цен LUIGI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Market Maverick

Цена Market Maverick (LUIGI)

Не в листинге

Текущая цена 1 LUIGI в USD:

$0,00143364
$0,00143364$0,00143364
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Market Maverick (LUIGI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:09:33 (UTC+8)

Информация о ценах Market Maverick (LUIGI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00142726
$ 0,00142726$ 0,00142726
Мин 24Ч
$ 0,00144004
$ 0,00144004$ 0,00144004
Макс 24Ч

$ 0,00142726
$ 0,00142726$ 0,00142726

$ 0,00144004
$ 0,00144004$ 0,00144004

$ 0,163593
$ 0,163593$ 0,163593

$ 0,00108121
$ 0,00108121$ 0,00108121

--

+0,13%

-3,29%

-3,29%

Текущая цена Market Maverick (LUIGI) составляет $0,00143364. За последние 24 часа LUIGI торговался в диапазоне от $ 0,00142726 до $ 0,00144004, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LUIGI за все время составляет $ 0,163593, а минимальная – $ 0,00108121.

Что касается краткосрочной динамики, LUIGI изменился на -- за последний час, на +0,13% за 24 часа и на -3,29% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Market Maverick (LUIGI)

$ 30,11K
$ 30,11K$ 30,11K

--
----

$ 30,11K
$ 30,11K$ 30,11K

21,00M
21,00M 21,00M

21 000 000,0
21 000 000,0 21 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Market Maverick составляет $ 30,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LUIGI составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,11K.

История цен Market Maverick (LUIGI) в USD

За сегодня изменение цены Market Maverick на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Market Maverick на USD составило $ -0,0001967233.
За последние 60 дней изменение цены Market Maverick на USD составило $ -0,0008032578.
За последние 90 дней изменение цены Market Maverick на USD составило $ -0,0016116661721222785.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,13%
30 дней$ -0,0001967233-13,72%
60 дней$ -0,0008032578-56,02%
90 дней$ -0,0016116661721222785-52,92%

Что такое Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Market Maverick (LUIGI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Market Maverick (USD)

Сколько будет стоить Market Maverick (LUIGI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Market Maverick (LUIGI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Market Maverick.

Проверьте прогноз цены Market Maverick!

LUIGI на местную валюту

Токеномика Market Maverick (LUIGI)

Понимание токеномики Market Maverick (LUIGI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LUIGI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Market Maverick (LUIGI)

Сколько стоит Market Maverick (LUIGI) на сегодня?
Актуальная цена LUIGI в USD – 0,00143364 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LUIGI в USD?
Текущая цена LUIGI в USD составляет $ 0,00143364. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Market Maverick?
Рыночная капитализация LUIGI составляет $ 30,11K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LUIGI?
Циркулирующее предложение LUIGI составляет 21,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LUIGI?
LUIGI достиг максимальной цены (ATH) в 0,163593 USD.
Какова была минимальная цена LUIGI за все время (ATL)?
LUIGI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00108121 USD.
Каков объем торгов LUIGI?
Объем торгов за последние 24 часа для LUIGI составляет -- USD.
Вырастет ли LUIGI в цене в этом году?
LUIGI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LUIGI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:09:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Market Maverick (LUIGI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.