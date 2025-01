Что такое Magma (MAGMA)

Amplifier Token - Magma: Magma is tightly integrated into the pTRC ecosystem, also featuring a 7% tax structure: • 1% Burn: Decreases Magma supply, augmenting its value over time while intensifying pTRC yield payouts to holders. • 1% Liquidity Pools: Enhances liquidity provision, facilitating smoother trading experiences. • 3% Yield in pTRC: Distributed to Magma holders, further incentivizing participation and loyalty. • 2% Supports ongoing ecosystem growth and expansion.

