It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Magallaneer (MAGAL) Сколько стоит Magallaneer (MAGAL) на сегодня? Актуальная цена MAGAL в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MAGAL в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MAGAL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Magallaneer? Рыночная капитализация MAGAL составляет $ 364,81K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MAGAL? Циркулирующее предложение MAGAL составляет 999,74M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MAGAL? MAGAL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00114614 USD . Какова была минимальная цена MAGAL за все время (ATL)? MAGAL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MAGAL? Объем торгов за последние 24 часа для MAGAL составляет -- USD . Вырастет ли MAGAL в цене в этом году? MAGAL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAGAL для более подробного анализа.

