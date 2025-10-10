Токеномика Magallaneer (MAGAL) Откройте для себя ключевую информацию о Magallaneer (MAGAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Magallaneer (MAGAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magallaneer (MAGAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 460,02K $ 460,02K $ 460,02K Общее предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Оборотное предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 460,02K $ 460,02K $ 460,02K Исторический максимум: $ 0,00114614 $ 0,00114614 $ 0,00114614 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00046014 $ 0,00046014 $ 0,00046014 Узнайте больше о цене Magallaneer (MAGAL) Купить MAGAL сейчас!

Информация о Magallaneer (MAGAL) It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain. It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain. Официальный сайт: https://magallaneer.io/

Токеномика Magallaneer (MAGAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Magallaneer (MAGAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAGAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAGAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAGAL, изучите текущую цену MAGAL!

