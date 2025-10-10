Токеномика Magallaneer (MAGAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Magallaneer (MAGAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:35:07 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Magallaneer (MAGAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magallaneer (MAGAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 460,02K
Общее предложение:
$ 999,74M
Оборотное предложение:
$ 999,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 460,02K
Исторический максимум:
$ 0,00114614
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00046014
Информация о Magallaneer (MAGAL)

It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.

Официальный сайт:
https://magallaneer.io/

Токеномика Magallaneer (MAGAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Magallaneer (MAGAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAGAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAGAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAGAL, изучите текущую цену MAGAL!

Прогноз цены MAGAL

Хотите узнать, куда может двигаться MAGAL? Наша страница прогноза цены MAGAL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

mc_how_why_title
Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

