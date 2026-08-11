Какова текущая цена Macropod?

Macropod (AUDM) торгуется по цене ₽52.6768406021380992000, что отражает изменение цены на уровне 0.74% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Macropod в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Stablecoins,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Redbelly Network Ecosystem,AUD Stablecoin, AUDM часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется AUDM?

За последние 24 часа объем торгов AUDM составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Macropod в обращении?

Сегодня в обращении находится 3660066.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг AUDM?

В настоящее время Macropod занимает рейтинг №2019 с рыночной капитализацией ₽192776105.5358567520000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Macropod за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.74%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Macropod соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Stablecoins,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Redbelly Network Ecosystem,AUD Stablecoin AUDM демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.