Токеномика LoopBurn (LBP) Откройте для себя ключевую информацию о LoopBurn (LBP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LoopBurn (LBP) $LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value. Официальный сайт: https://lpbsonic.xyz Whitepaper: https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn Купить LBP сейчас!

Токеномика и анализ цен LoopBurn (LBP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LoopBurn (LBP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 200,75K $ 200,75K $ 200,75K Общее предложение: $ 740,22K $ 740,22K $ 740,22K Оборотное предложение: $ 726,42K $ 726,42K $ 726,42K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 204,56K $ 204,56K $ 204,56K Исторический максимум: $ 0,288981 $ 0,288981 $ 0,288981 Исторический минимум: $ 0,04802657 $ 0,04802657 $ 0,04802657 Текущая цена: $ 0,276352 $ 0,276352 $ 0,276352 Узнайте больше о цене LoopBurn (LBP)

Токеномика LoopBurn (LBP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LoopBurn (LBP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LBP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LBP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBP, изучите текущую цену LBP!

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