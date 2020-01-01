Токеномика LoopBurn (LBP)

Токеномика LoopBurn (LBP)

Откройте для себя ключевую информацию о LoopBurn (LBP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

Официальный сайт:
https://lpbsonic.xyz
Whitepaper:
https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn

Токеномика и анализ цен LoopBurn (LBP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LoopBurn (LBP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 200,75K
$ 200,75K$ 200,75K
Общее предложение:
$ 740,22K
$ 740,22K$ 740,22K
Оборотное предложение:
$ 726,42K
$ 726,42K$ 726,42K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 204,56K
$ 204,56K$ 204,56K
Исторический максимум:
$ 0,288981
$ 0,288981$ 0,288981
Исторический минимум:
$ 0,04802657
$ 0,04802657$ 0,04802657
Текущая цена:
$ 0,276352
$ 0,276352$ 0,276352

Токеномика LoopBurn (LBP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LoopBurn (LBP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LBP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LBP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBP, изучите текущую цену LBP!

Прогноз цены LBP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.