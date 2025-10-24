Что такое Koru (KORU)

$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Koru (KORU) Сколько стоит Koru (KORU) на сегодня? Актуальная цена KORU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KORU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KORU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Koru? Рыночная капитализация KORU составляет $ 44,03K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KORU? Циркулирующее предложение KORU составляет 494,64M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KORU? KORU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена KORU за все время (ATL)? KORU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KORU? Объем торгов за последние 24 часа для KORU составляет -- USD . Вырастет ли KORU в цене в этом году? KORU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KORU для более подробного анализа.

