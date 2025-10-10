Токеномика Koru (KORU)

Откройте для себя ключевую информацию о Koru (KORU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:34:18 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Koru (KORU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koru (KORU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,67K
$ 49,67K$ 49,67K
Общее предложение:
$ 495,10M
$ 495,10M$ 495,10M
Оборотное предложение:
$ 495,10M
$ 495,10M$ 495,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,67K
$ 49,67K$ 49,67K
Исторический максимум:
$ 0,00034359
$ 0,00034359$ 0,00034359
Исторический минимум:
$ 0,00009719
$ 0,00009719$ 0,00009719
Текущая цена:
$ 0,00010033
$ 0,00010033$ 0,00010033

Информация о Koru (KORU)

$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).

Официальный сайт:
https://korusolana.com/

Токеномика Koru (KORU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Koru (KORU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KORU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KORU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KORU, изучите текущую цену KORU!

Прогноз цены KORU

Хотите узнать, куда может двигаться KORU? Наша страница прогноза цены KORU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

