Токеномика Koru (KORU) Откройте для себя ключевую информацию о Koru (KORU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Koru (KORU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koru (KORU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,67K $ 49,67K $ 49,67K Общее предложение: $ 495,10M $ 495,10M $ 495,10M Оборотное предложение: $ 495,10M $ 495,10M $ 495,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,67K $ 49,67K $ 49,67K Исторический максимум: $ 0,00034359 $ 0,00034359 $ 0,00034359 Исторический минимум: $ 0,00009719 $ 0,00009719 $ 0,00009719 Текущая цена: $ 0,00010033 $ 0,00010033 $ 0,00010033 Узнайте больше о цене Koru (KORU) Купить KORU сейчас!

Информация о Koru (KORU) $KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc). Официальный сайт: https://korusolana.com/

Токеномика Koru (KORU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Koru (KORU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KORU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KORU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KORU, изучите текущую цену KORU!

Прогноз цены KORU Хотите узнать, куда может двигаться KORU? Наша страница прогноза цены KORU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KORU прямо сейчас!

