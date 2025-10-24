Цена Kome Chan (KOME)
--
--
0,00%
0,00%
Текущая цена Kome Chan (KOME) составляет --. За последние 24 часа KOME торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KOME за все время составляет $ 0,01605948, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, KOME изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Kome Chan составляет $ 6,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KOME составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,96K.
За сегодня изменение цены Kome Chan на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kome Chan на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kome Chan на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kome Chan на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-11,15%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸
Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.
🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.
🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.
Понимание токеномики Kome Chan (KOME) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KOME прямо сейчас!
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
