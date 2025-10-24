Текущая цена Kome Chan сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KOME к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KOME прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kome Chan сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KOME к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KOME прямо сейчас на MEXC.

Логотип Kome Chan

Цена Kome Chan (KOME)

Не в листинге

Текущая цена 1 KOME в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Kome Chan (KOME) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:52:55 (UTC+8)

Информация о ценах Kome Chan (KOME) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01605948
$ 0,01605948$ 0,01605948

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Kome Chan (KOME) составляет --. За последние 24 часа KOME торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KOME за все время составляет $ 0,01605948, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KOME изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kome Chan (KOME)

$ 6,96K
$ 6,96K$ 6,96K

--
----

$ 6,96K
$ 6,96K$ 6,96K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Kome Chan составляет $ 6,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KOME составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,96K.

История цен Kome Chan (KOME) в USD

За сегодня изменение цены Kome Chan на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kome Chan на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kome Chan на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kome Chan на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-11,15%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

Источник Kome Chan (KOME)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kome Chan (USD)

Сколько будет стоить Kome Chan (KOME) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kome Chan (KOME) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kome Chan.

Проверьте прогноз цены Kome Chan!

KOME на местную валюту

Токеномика Kome Chan (KOME)

Понимание токеномики Kome Chan (KOME) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KOME прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kome Chan (KOME)

Сколько стоит Kome Chan (KOME) на сегодня?
Актуальная цена KOME в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KOME в USD?
Текущая цена KOME в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kome Chan?
Рыночная капитализация KOME составляет $ 6,96K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KOME?
Циркулирующее предложение KOME составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KOME?
KOME достиг максимальной цены (ATH) в 0,01605948 USD.
Какова была минимальная цена KOME за все время (ATL)?
KOME достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KOME?
Объем торгов за последние 24 часа для KOME составляет -- USD.
Вырастет ли KOME в цене в этом году?
KOME может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KOME для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:52:55 (UTC+8)

