Что такое KOLS (KOLS)

KOLS is the first SaaS platform built on the BONK ecosystem, delivering the most advanced token intelligence tools on Solana. It tracks top Key Opinion Leaders (KOLs) in real time, showing what they are buying, selling, and holding, along with performance metrics like PNL and ROI. KOLS also introduces BATTLE, the first real-time launchpad performance tracker, ranking platforms over different timeframes. Combined with in-depth analytics through INTEL, KOLS gives traders and investors an all-in-one hub for actionable insights and data-driven decisions. KOLS is the first SaaS platform built on the BONK ecosystem, delivering the most advanced token intelligence tools on Solana. It tracks top Key Opinion Leaders (KOLs) in real time, showing what they are buying, selling, and holding, along with performance metrics like PNL and ROI. KOLS also introduces BATTLE, the first real-time launchpad performance tracker, ranking platforms over different timeframes. Combined with in-depth analytics through INTEL, KOLS gives traders and investors an all-in-one hub for actionable insights and data-driven decisions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник KOLS (KOLS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены KOLS (USD)

Сколько будет стоить KOLS (KOLS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KOLS (KOLS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KOLS.

Проверьте прогноз цены KOLS!

KOLS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика KOLS (KOLS)

Понимание токеномики KOLS (KOLS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KOLS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KOLS (KOLS) Сколько стоит KOLS (KOLS) на сегодня? Актуальная цена KOLS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KOLS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KOLS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KOLS? Рыночная капитализация KOLS составляет $ 239,38K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KOLS? Циркулирующее предложение KOLS составляет 999,99M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KOLS? KOLS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена KOLS за все время (ATL)? KOLS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KOLS? Объем торгов за последние 24 часа для KOLS составляет -- USD . Вырастет ли KOLS в цене в этом году? KOLS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KOLS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии KOLS (KOLS)