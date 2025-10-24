Что такое KOHAKU (KOHAKU)

Kohaku was born straight out of Vitalik’s vision — the idea that Ethereum needs a cloak, not just armor. It’s not another tool. It’s a guardian fox: the meme that reminds us security isn’t a feature, it’s the foundation. Kohaku stands for: Privacy as default. Safety as culture. Community as power. Think of it as Ethereum’s shadow — watching, protecting, and making sure the future of finance can move without fear. KOHAKU isn’t just a wallet. It’s the meme-driven reminder that in Ethereum, privacy = freedom. Kohaku was born straight out of Vitalik’s vision — the idea that Ethereum needs a cloak, not just armor. It’s not another tool. It’s a guardian fox: the meme that reminds us security isn’t a feature, it’s the foundation. Kohaku stands for: Privacy as default. Safety as culture. Community as power. Think of it as Ethereum’s shadow — watching, protecting, and making sure the future of finance can move without fear. KOHAKU isn’t just a wallet. It’s the meme-driven reminder that in Ethereum, privacy = freedom.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KOHAKU (KOHAKU) Сколько стоит KOHAKU (KOHAKU) на сегодня? Актуальная цена KOHAKU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KOHAKU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KOHAKU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KOHAKU? Рыночная капитализация KOHAKU составляет $ 163,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KOHAKU? Циркулирующее предложение KOHAKU составляет 420,69B USD . Какова была максимальная цена (ATH) KOHAKU? KOHAKU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена KOHAKU за все время (ATL)? KOHAKU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KOHAKU? Объем торгов за последние 24 часа для KOHAKU составляет -- USD . Вырастет ли KOHAKU в цене в этом году? KOHAKU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KOHAKU для более подробного анализа.

