Что такое Karum (KARUM)

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike. Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn't something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes. These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent. Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates. We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Karum (KARUM) Сколько стоит Karum (KARUM) на сегодня? Актуальная цена KARUM в USD – 0,04700432 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KARUM в USD? $ 0,04700432 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KARUM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Karum? Рыночная капитализация KARUM составляет $ 690,96K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KARUM? Циркулирующее предложение KARUM составляет 14,70M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KARUM? KARUM достиг максимальной цены (ATH) в 0,475405 USD . Какова была минимальная цена KARUM за все время (ATL)? KARUM достиг минимальной цены (ATL) в 0,02672377 USD . Каков объем торгов KARUM? Объем торгов за последние 24 часа для KARUM составляет -- USD . Вырастет ли KARUM в цене в этом году? KARUM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KARUM для более подробного анализа.

