Что такое KardiaChain (KAI)

KAI Network is a next-generation blockchain designed to turn AI breakthroughs into on-chain value. It enables developers, content creators, prompt engineers, and researchers to earn $KAI by discovering novel techniques—such as prompts, workflows, model exploits, or parameter optimizations—and minting them as digital assets. These discoveries become NFTs (called DCVRs) that generate royalties and can be licensed or traded across the ecosystem. Whether you’re building tools, running agents, or just experimenting with AI, KAI lets you capture the value of your creativity—directly, transparently, and on-chain. KAI Network is a next-generation blockchain designed to turn AI breakthroughs into on-chain value. It enables developers, content creators, prompt engineers, and researchers to earn $KAI by discovering novel techniques—such as prompts, workflows, model exploits, or parameter optimizations—and minting them as digital assets. These discoveries become NFTs (called DCVRs) that generate royalties and can be licensed or traded across the ecosystem. Whether you’re building tools, running agents, or just experimenting with AI, KAI lets you capture the value of your creativity—directly, transparently, and on-chain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены KardiaChain (USD)

Сколько будет стоить KardiaChain (KAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KardiaChain (KAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KardiaChain.

Проверьте прогноз цены KardiaChain!

KAI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика KardiaChain (KAI)

Понимание токеномики KardiaChain (KAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KardiaChain (KAI) Сколько стоит KardiaChain (KAI) на сегодня? Актуальная цена KAI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KAI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KardiaChain? Рыночная капитализация KAI составляет $ 1,28M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KAI? Циркулирующее предложение KAI составляет 4,78B USD . Какова была максимальная цена (ATH) KAI? KAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,160205 USD . Какова была минимальная цена KAI за все время (ATL)? KAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KAI? Объем торгов за последние 24 часа для KAI составляет -- USD . Вырастет ли KAI в цене в этом году? KAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии KardiaChain (KAI)