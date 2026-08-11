Сегодняшняя цена K9 Finance DAO

Текущая цена K9 Finance DAO (KNINE) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KNINE на USD составляет $ 0 за KNINE.

На данный момент K9 Finance DAO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 265 357, при оборотном предложении 702,00B KNINE. В течение последних 24 часов, KNINE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KNINE изменился на -- за последний час и на +2,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация K9 Finance DAO (KNINE)

Рыночная капитализация $ 265,36K$ 265,36K $ 265,36K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 378,00K$ 378,00K $ 378,00K Оборотное предложение 702,00B 702,00B 702,00B Общее предложение 999 999 999 999,0 999 999 999 999,0 999 999 999 999,0

Текущая рыночная капитализация K9 Finance DAO составляет $ 265,36K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KNINE составляет 702,00B, а общее предложение – 999999999999.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 378,00K.