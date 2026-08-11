Сегодняшняя цена Just a Black Rock on Base

Текущая цена Just a Black Rock on Base (ROCK) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROCK на USD составляет $ 0 за ROCK.

На данный момент Just a Black Rock on Base занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 67 980, при оборотном предложении 10,00B ROCK. В течение последних 24 часов, ROCK торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0058743, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ROCK изменился на -- за последний час и на +2,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Just a Black Rock on Base (ROCK)

Рыночная капитализация $ 67,98K$ 67,98K $ 67,98K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 67,98K$ 67,98K $ 67,98K Оборотное предложение 10,00B 10,00B 10,00B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Just a Black Rock on Base составляет $ 67,98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROCK составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,98K.