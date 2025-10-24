Что такое Jingle (JINGLE)

$JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. $JINGLE a community powered token celebrating global holidays! With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Прогноз цены Jingle (USD)

Сколько будет стоить Jingle (JINGLE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Jingle (JINGLE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Jingle.

Токеномика Jingle (JINGLE)

Понимание токеномики Jingle (JINGLE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JINGLE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jingle (JINGLE) Сколько стоит Jingle (JINGLE) на сегодня? Актуальная цена JINGLE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JINGLE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JINGLE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Jingle? Рыночная капитализация JINGLE составляет $ 9,15K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JINGLE? Циркулирующее предложение JINGLE составляет 998,12M USD . Какова была максимальная цена (ATH) JINGLE? JINGLE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01915846 USD . Какова была минимальная цена JINGLE за все время (ATL)? JINGLE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов JINGLE? Объем торгов за последние 24 часа для JINGLE составляет -- USD . Вырастет ли JINGLE в цене в этом году? JINGLE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JINGLE для более подробного анализа.

