Что такое Jambo (J)

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more. With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products. Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features: 1. *Innovative earning and airdrop opportunities* 2. *Jambo Ecosystem dApp store* 3. *JamboWallet multi-chain wallet* Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards. At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future. Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more. With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products. Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features: Innovative earning and airdrop opportunities Jambo Ecosystem dApp store JamboWallet multi-chain wallet Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards. At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Jambo (J) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Jambo (USD)

Сколько будет стоить Jambo (J) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Jambo (J) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Jambo.

Проверьте прогноз цены Jambo!

J на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Jambo (J)

Понимание токеномики Jambo (J) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена J прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jambo (J) Сколько стоит Jambo (J) на сегодня? Актуальная цена J в USD – 0,053991 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена J в USD? $ 0,053991 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена J в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Jambo? Рыночная капитализация J составляет $ 8,69M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение J? Циркулирующее предложение J составляет 161,01M USD . Какова была максимальная цена (ATH) J? J достиг максимальной цены (ATH) в 0,910484 USD . Какова была минимальная цена J за все время (ATL)? J достиг минимальной цены (ATL) в 0,051248 USD . Каков объем торгов J? Объем торгов за последние 24 часа для J составляет -- USD . Вырастет ли J в цене в этом году? J может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены J для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Jambo (J)