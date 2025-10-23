Что такое IPPY (IPPY)

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story's mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IPPY (IPPY) Сколько стоит IPPY (IPPY) на сегодня? Актуальная цена IPPY в USD – 0,00050985 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IPPY в USD? $ 0,00050985 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IPPY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация IPPY? Рыночная капитализация IPPY составляет $ 504,35K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IPPY? Циркулирующее предложение IPPY составляет 992,07M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IPPY? IPPY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00602956 USD . Какова была минимальная цена IPPY за все время (ATL)? IPPY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00010939 USD . Каков объем торгов IPPY? Объем торгов за последние 24 часа для IPPY составляет -- USD . Вырастет ли IPPY в цене в этом году? IPPY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IPPY для более подробного анализа.

