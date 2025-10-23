Текущая цена IPPY сегодня составляет 0,00050985 USD. Следите за обновлениями цены IPPY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IPPY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена IPPY сегодня составляет 0,00050985 USD. Следите за обновлениями цены IPPY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IPPY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о IPPY

Информация о цене IPPY

Официальный сайт IPPY

Токеномика IPPY

Прогноз цен IPPY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип IPPY

Цена IPPY (IPPY)

Не в листинге

Текущая цена 1 IPPY в USD:

$0,00050984
$0,00050984$0,00050984
-4,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены IPPY (IPPY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:46:34 (UTC+8)

Информация о ценах IPPY (IPPY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00049842
$ 0,00049842$ 0,00049842
Мин 24Ч
$ 0,00054619
$ 0,00054619$ 0,00054619
Макс 24Ч

$ 0,00049842
$ 0,00049842$ 0,00049842

$ 0,00054619
$ 0,00054619$ 0,00054619

$ 0,00602956
$ 0,00602956$ 0,00602956

$ 0,00010939
$ 0,00010939$ 0,00010939

+1,33%

-4,07%

-39,88%

-39,88%

Текущая цена IPPY (IPPY) составляет $0,00050985. За последние 24 часа IPPY торговался в диапазоне от $ 0,00049842 до $ 0,00054619, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IPPY за все время составляет $ 0,00602956, а минимальная – $ 0,00010939.

Что касается краткосрочной динамики, IPPY изменился на +1,33% за последний час, на -4,07% за 24 часа и на -39,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация IPPY (IPPY)

$ 504,35K
$ 504,35K$ 504,35K

--
----

$ 504,35K
$ 504,35K$ 504,35K

992,07M
992,07M 992,07M

992 070 441,6761361
992 070 441,6761361 992 070 441,6761361

Текущая рыночная капитализация IPPY составляет $ 504,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IPPY составляет 992,07M, а общее предложение – 992070441.6761361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 504,35K.

История цен IPPY (IPPY) в USD

За сегодня изменение цены IPPY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены IPPY на USD составило $ -0,0004578713.
За последние 60 дней изменение цены IPPY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены IPPY на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-4,07%
30 дней$ -0,0004578713-89,80%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое IPPY (IPPY)

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story’s mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник IPPY (IPPY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены IPPY (USD)

Сколько будет стоить IPPY (IPPY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов IPPY (IPPY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для IPPY.

Проверьте прогноз цены IPPY!

IPPY на местную валюту

Токеномика IPPY (IPPY)

Понимание токеномики IPPY (IPPY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IPPY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IPPY (IPPY)

Сколько стоит IPPY (IPPY) на сегодня?
Актуальная цена IPPY в USD – 0,00050985 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IPPY в USD?
Текущая цена IPPY в USD составляет $ 0,00050985. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация IPPY?
Рыночная капитализация IPPY составляет $ 504,35K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IPPY?
Циркулирующее предложение IPPY составляет 992,07M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IPPY?
IPPY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00602956 USD.
Какова была минимальная цена IPPY за все время (ATL)?
IPPY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00010939 USD.
Каков объем торгов IPPY?
Объем торгов за последние 24 часа для IPPY составляет -- USD.
Вырастет ли IPPY в цене в этом году?
IPPY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IPPY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:46:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии IPPY (IPPY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.