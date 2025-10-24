Что такое Inspira (INSPI)

Inspira is a pioneering AI-powered EduFi platform that combines real-time, human-like AI tutors with blockchain-based incentive systems to create a decentralized, accessible, and intelligent educational ecosystem. It offers a full suite of tools, including Learn-to-Earn rewards, smart contract security scanners, AI content verification, and multilingual support. By integrating education, AI, and Web3 technology, Inspira empowers students, teachers, developers, and lifelong learners to engage in personalized education while earning rewards, ensuring a borderless and equitable learning experience.

Прогноз цены Inspira (USD)

Сколько будет стоить Inspira (INSPI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Inspira (INSPI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Inspira.

INSPI на местную валюту

Токеномика Inspira (INSPI)

Понимание токеномики Inspira (INSPI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена INSPI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Inspira (INSPI) Сколько стоит Inspira (INSPI) на сегодня? Актуальная цена INSPI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена INSPI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена INSPI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Inspira? Рыночная капитализация INSPI составляет $ 12,69K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение INSPI? Циркулирующее предложение INSPI составляет 456,90M USD . Какова была максимальная цена (ATH) INSPI? INSPI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена INSPI за все время (ATL)? INSPI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов INSPI? Объем торгов за последние 24 часа для INSPI составляет -- USD . Вырастет ли INSPI в цене в этом году? INSPI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены INSPI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Inspira (INSPI)