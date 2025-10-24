Что такое infraX (INFRA)

InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally. Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services. InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output. Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о infraX (INFRA) Сколько стоит infraX (INFRA) на сегодня? Актуальная цена INFRA в USD – 0,569872 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена INFRA в USD? $ 0,569872 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена INFRA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация infraX? Рыночная капитализация INFRA составляет $ 570,76K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение INFRA? Циркулирующее предложение INFRA составляет 1,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) INFRA? INFRA достиг максимальной цены (ATH) в 45,71 USD . Какова была минимальная цена INFRA за все время (ATL)? INFRA достиг минимальной цены (ATL) в 0,327661 USD . Каков объем торгов INFRA? Объем торгов за последние 24 часа для INFRA составляет -- USD . Вырастет ли INFRA в цене в этом году? INFRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены INFRA для более подробного анализа.

