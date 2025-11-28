Что такое INFRA

Токеномика и анализ цен infraX (INFRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене infraX (INFRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 319,94K Общее предложение: $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 319,94K Исторический максимум: $ 45,71 Исторический минимум: $ 0,209532 Текущая цена: $ 0,319939

Информация о infraX (INFRA) Официальный сайт: https://infrax.network/

Токеномика infraX (INFRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики infraX (INFRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INFRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INFRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INFRA, изучите текущую цену INFRA!

Прогноз цены INFRA Хотите узнать, куда может двигаться INFRA? Наша страница прогноза цены INFRA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена INFRA прямо сейчас!

