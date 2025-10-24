Что такое Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We're building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise. As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

Источник Idle Network (IDLE) Официальный веб-сайт

IDLE на местную валюту

Токеномика Idle Network (IDLE)

Понимание токеномики Idle Network (IDLE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IDLE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Idle Network (IDLE) Сколько стоит Idle Network (IDLE) на сегодня? Актуальная цена IDLE в USD – 0,01248826 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IDLE в USD? $ 0,01248826 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IDLE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Idle Network? Рыночная капитализация IDLE составляет $ 929,41K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IDLE? Циркулирующее предложение IDLE составляет 74,30M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IDLE? IDLE достиг максимальной цены (ATH) в 1,74 USD . Какова была минимальная цена IDLE за все время (ATL)? IDLE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00144241 USD . Каков объем торгов IDLE? Объем торгов за последние 24 часа для IDLE составляет -- USD . Вырастет ли IDLE в цене в этом году? IDLE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IDLE для более подробного анализа.

