Текущая цена Idle Network сегодня составляет 0,01248826 USD. Следите за обновлениями цены IDLE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена Idle Network (IDLE)

Текущая цена 1 IDLE в USD:

$0,012486
-7,80%1D
График цены Idle Network (IDLE) в реальном времени
Информация о ценах Idle Network (IDLE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01242971
Мин 24Ч
$ 0,01362607
Макс 24Ч

$ 0,01242971
$ 0,01362607
$ 1,74
$ 0,00144241
+0,01%

-8,19%

-48,60%

-48,60%

Текущая цена Idle Network (IDLE) составляет $0,01248826. За последние 24 часа IDLE торговался в диапазоне от $ 0,01242971 до $ 0,01362607, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IDLE за все время составляет $ 1,74, а минимальная – $ 0,00144241.

Что касается краткосрочной динамики, IDLE изменился на +0,01% за последний час, на -8,19% за 24 часа и на -48,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Idle Network (IDLE)

$ 929,41K
--
$ 1,25M
74,30M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Idle Network составляет $ 929,41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IDLE составляет 74,30M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,25M.

История цен Idle Network (IDLE) в USD

За сегодня изменение цены Idle Network на USD составило $ -0,00111421463081907.
За последние 30 дней изменение цены Idle Network на USD составило $ -0,0120397978.
За последние 60 дней изменение цены Idle Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Idle Network на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00111421463081907-8,19%
30 дней$ -0,0120397978-96,40%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Idle Network (IDLE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Idle Network (USD)

Сколько будет стоить Idle Network (IDLE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Idle Network (IDLE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Idle Network.

Проверьте прогноз цены Idle Network!

IDLE на местную валюту

Токеномика Idle Network (IDLE)

Понимание токеномики Idle Network (IDLE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IDLE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Idle Network (IDLE)

Сколько стоит Idle Network (IDLE) на сегодня?
Актуальная цена IDLE в USD – 0,01248826 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IDLE в USD?
Текущая цена IDLE в USD составляет $ 0,01248826. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Idle Network?
Рыночная капитализация IDLE составляет $ 929,41K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IDLE?
Циркулирующее предложение IDLE составляет 74,30M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IDLE?
IDLE достиг максимальной цены (ATH) в 1,74 USD.
Какова была минимальная цена IDLE за все время (ATL)?
IDLE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00144241 USD.
Каков объем торгов IDLE?
Объем торгов за последние 24 часа для IDLE составляет -- USD.
Вырастет ли IDLE в цене в этом году?
IDLE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IDLE для более подробного анализа.
