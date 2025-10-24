Что такое Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding. Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method. Ideaology (IDEA) token Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

Источник Ideaology (IDEA) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ideaology (IDEA) Сколько стоит Ideaology (IDEA) на сегодня? Актуальная цена IDEA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IDEA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IDEA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ideaology? Рыночная капитализация IDEA составляет $ 11,58K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IDEA? Циркулирующее предложение IDEA составляет 500,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IDEA? IDEA достиг максимальной цены (ATH) в 0,963831 USD . Какова была минимальная цена IDEA за все время (ATL)? IDEA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов IDEA? Объем торгов за последние 24 часа для IDEA составляет -- USD . Вырастет ли IDEA в цене в этом году? IDEA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IDEA для более подробного анализа.

