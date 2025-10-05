Текущая цена Hyperwave HLP сегодня составляет 1,031 USD. Следите за обновлениями цены HWHLP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HWHLP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Hyperwave HLP сегодня составляет 1,031 USD. Следите за обновлениями цены HWHLP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HWHLP прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 HWHLP в USD:

$1,031
$1,031
0,00%1D
USD
График цены Hyperwave HLP (HWHLP) в реальном времени
Информация о ценах Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,028
$ 1,028
Мин 24Ч
$ 1,035
$ 1,035
Макс 24Ч

$ 1,028
$ 1,028

$ 1,035
$ 1,035

$ 1,045
$ 1,045

$ 0,967762
$ 0,967762

+0,06%

+0,04%

-0,04%

-0,04%

Текущая цена Hyperwave HLP (HWHLP) составляет $1,031. За последние 24 часа HWHLP торговался в диапазоне от $ 1,028 до $ 1,035, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HWHLP за все время составляет $ 1,045, а минимальная – $ 0,967762.

Что касается краткосрочной динамики, HWHLP изменился на +0,06% за последний час, на +0,04% за 24 часа и на -0,04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11,63M
$ 11,63M

--
----

$ 11,63M
$ 11,63M

11,28M
11,28M

11 279 877,028132
11 279 877,028132

Текущая рыночная капитализация Hyperwave HLP составляет $ 11,63M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HWHLP составляет 11,28M, а общее предложение – 11279877.028132. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,63M.

История цен Hyperwave HLP (HWHLP) в USD

За сегодня изменение цены Hyperwave HLP на USD составило $ +0,00037382.
За последние 30 дней изменение цены Hyperwave HLP на USD составило $ +0,0088337111.
За последние 60 дней изменение цены Hyperwave HLP на USD составило $ +0,0124274678.
За последние 90 дней изменение цены Hyperwave HLP на USD составило $ +0,027162588215807.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00037382+0,04%
30 дней$ +0,0088337111+0,86%
60 дней$ +0,0124274678+1,21%
90 дней$ +0,027162588215807+2,71%

Что такое Hyperwave HLP (HWHLP)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Hyperwave HLP (HWHLP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Hyperwave HLP (USD)

Сколько будет стоить Hyperwave HLP (HWHLP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hyperwave HLP (HWHLP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hyperwave HLP.

Проверьте прогноз цены Hyperwave HLP!

HWHLP на местную валюту

Токеномика Hyperwave HLP (HWHLP)

Понимание токеномики Hyperwave HLP (HWHLP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HWHLP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hyperwave HLP (HWHLP)

Сколько стоит Hyperwave HLP (HWHLP) на сегодня?
Актуальная цена HWHLP в USD – 1,031 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HWHLP в USD?
Текущая цена HWHLP в USD составляет $ 1,031. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hyperwave HLP?
Рыночная капитализация HWHLP составляет $ 11,63M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HWHLP?
Циркулирующее предложение HWHLP составляет 11,28M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HWHLP?
HWHLP достиг максимальной цены (ATH) в 1,045 USD.
Какова была минимальная цена HWHLP за все время (ATL)?
HWHLP достиг минимальной цены (ATL) в 0,967762 USD.
Каков объем торгов HWHLP?
Объем торгов за последние 24 часа для HWHLP составляет -- USD.
Вырастет ли HWHLP в цене в этом году?
HWHLP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HWHLP для более подробного анализа.
