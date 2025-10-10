Токеномика Hyperwave HLP (HWHLP) Откройте для себя ключевую информацию о Hyperwave HLP (HWHLP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Hyperwave HLP (HWHLP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperwave HLP (HWHLP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,81M $ 9,81M $ 9,81M Общее предложение: $ 9,50M $ 9,50M $ 9,50M Оборотное предложение: $ 9,50M $ 9,50M $ 9,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,81M $ 9,81M $ 9,81M Исторический максимум: $ 1,045 $ 1,045 $ 1,045 Исторический минимум: $ 0,967762 $ 0,967762 $ 0,967762 Текущая цена: $ 1,033 $ 1,033 $ 1,033 Узнайте больше о цене Hyperwave HLP (HWHLP) Купить HWHLP сейчас!

Информация о Hyperwave HLP (HWHLP) Официальный сайт: https://app.hyperwavefi.xyz/assets/hwhlp

Токеномика Hyperwave HLP (HWHLP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyperwave HLP (HWHLP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HWHLP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HWHLP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HWHLP, изучите текущую цену HWHLP!

