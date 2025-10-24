Текущая цена Hold Sloth сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ZZZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZZZ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Hold Sloth сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ZZZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZZZ прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-24 05:49:44 (UTC+8)

Текущая цена Hold Sloth (ZZZ) составляет --. За последние 24 часа ZZZ торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZZZ за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ZZZ изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -23,43% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация Hold Sloth составляет $ 8,52K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZZZ составляет 843,15M, а общее предложение – 943505142.7532988. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,54K.

История цен Hold Sloth (ZZZ) в USD

За сегодня изменение цены Hold Sloth на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hold Sloth на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hold Sloth на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hold Sloth на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-7,76%
60 дней$ 0-42,77%
90 дней$ 0--

Что такое Hold Sloth (ZZZ)

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Hold Sloth (ZZZ)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Hold Sloth (USD)

Сколько будет стоить Hold Sloth (ZZZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hold Sloth (ZZZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hold Sloth.

Проверьте прогноз цены Hold Sloth!

Токеномика Hold Sloth (ZZZ)

Понимание токеномики Hold Sloth (ZZZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZZZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hold Sloth (ZZZ)

Сколько стоит Hold Sloth (ZZZ) на сегодня?
Актуальная цена ZZZ в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZZZ в USD?
Текущая цена ZZZ в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hold Sloth?
Рыночная капитализация ZZZ составляет $ 8,52K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZZZ?
Циркулирующее предложение ZZZ составляет 843,15M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZZZ?
ZZZ достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена ZZZ за все время (ATL)?
ZZZ достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ZZZ?
Объем торгов за последние 24 часа для ZZZ составляет -- USD.
Вырастет ли ZZZ в цене в этом году?
ZZZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZZZ для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Hold Sloth (ZZZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.