Что такое Hold Sloth (ZZZ)

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden "$ZZZ" necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hold Sloth (ZZZ) Сколько стоит Hold Sloth (ZZZ) на сегодня? Актуальная цена ZZZ в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZZZ в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZZZ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Hold Sloth? Рыночная капитализация ZZZ составляет $ 8,52K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZZZ? Циркулирующее предложение ZZZ составляет 843,15M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZZZ? ZZZ достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена ZZZ за все время (ATL)? ZZZ достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ZZZ? Объем торгов за последние 24 часа для ZZZ составляет -- USD . Вырастет ли ZZZ в цене в этом году? ZZZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZZZ для более подробного анализа.

