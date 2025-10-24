Что такое HITDEX (HIT)

HIT, the official token of Hitdex. Secure decentralized cryptocurrency trading, DCA, portfolio management, crypto lending, token approval management, & token discovery. Multi-chain single-chain swaps, cross-chain trading, and DCA on Flow EVM, Solana, Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Optimism, Linea, & Polygon. Create ETH & Solana wallets via email, Gmail, X, Facebook, Discord, or Telegram.

Прогноз цены HITDEX (USD)

Сколько будет стоить HITDEX (HIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HITDEX (HIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HITDEX.

Токеномика HITDEX (HIT)

Понимание токеномики HITDEX (HIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HITDEX (HIT) Сколько стоит HITDEX (HIT) на сегодня? Актуальная цена HIT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HIT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HIT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HITDEX? Рыночная капитализация HIT составляет $ 65,25K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HIT? Циркулирующее предложение HIT составляет 395,83M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HIT? HIT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00189769 USD . Какова была минимальная цена HIT за все время (ATL)? HIT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HIT? Объем торгов за последние 24 часа для HIT составляет -- USD . Вырастет ли HIT в цене в этом году? HIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HIT для более подробного анализа.

