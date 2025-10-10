Токеномика HITDEX (HIT) Откройте для себя ключевую информацию о HITDEX (HIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен HITDEX (HIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HITDEX (HIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,55K Общее предложение: $ 995,91M Оборотное предложение: $ 395,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 187,53K Исторический максимум: $ 0,00189769 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0,00018838 Узнайте больше о цене HITDEX (HIT) Купить HIT сейчас!

Информация о HITDEX (HIT) HIT, the official token of Hitdex. Secure decentralized cryptocurrency trading, DCA, portfolio management, crypto lending, token approval management, & token discovery. Multi-chain single-chain swaps, cross-chain trading, and DCA on Flow EVM, Solana, Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Optimism, Linea, & Polygon. Create ETH & Solana wallets via email, Gmail, X, Facebook, Discord, or Telegram. Официальный сайт: https://www.hitdex.com

Токеномика HITDEX (HIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HITDEX (HIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIT, изучите текущую цену HIT!

Прогноз цены HIT Хотите узнать, куда может двигаться HIT? Наша страница прогноза цены HIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HIT прямо сейчас!

