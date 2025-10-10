Токеномика HITDEX (HIT)
Токеномика и анализ цен HITDEX (HIT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене HITDEX (HIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о HITDEX (HIT)
HIT, the official token of Hitdex. Secure decentralized cryptocurrency trading, DCA, portfolio management, crypto lending, token approval management, & token discovery. Multi-chain single-chain swaps, cross-chain trading, and DCA on Flow EVM, Solana, Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Optimism, Linea, & Polygon. Create ETH & Solana wallets via email, Gmail, X, Facebook, Discord, or Telegram.
Токеномика HITDEX (HIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики HITDEX (HIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HIT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HIT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIT, изучите текущую цену HIT!
