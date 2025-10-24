Текущая цена Hazmat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HZMT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HZMT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Hazmat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HZMT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HZMT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HZMT

Информация о цене HZMT

Официальный сайт HZMT

Токеномика HZMT

Прогноз цен HZMT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Hazmat

Цена Hazmat (HZMT)

Не в листинге

Текущая цена 1 HZMT в USD:

--
----
+4,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Hazmat (HZMT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:59:49 (UTC+8)

Информация о ценах Hazmat (HZMT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,29%

+4,51%

-6,56%

-6,56%

Текущая цена Hazmat (HZMT) составляет --. За последние 24 часа HZMT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HZMT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, HZMT изменился на -0,29% за последний час, на +4,51% за 24 часа и на -6,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Hazmat (HZMT)

$ 10,69K
$ 10,69K$ 10,69K

--
----

$ 10,69K
$ 10,69K$ 10,69K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Hazmat составляет $ 10,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HZMT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,69K.

История цен Hazmat (HZMT) в USD

За сегодня изменение цены Hazmat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hazmat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hazmat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hazmat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,51%
30 дней$ 0-31,82%
60 дней$ 0-93,15%
90 дней$ 0--

Что такое Hazmat (HZMT)

Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.

But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.

The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.

To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.

To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.

Hazmat is the movement to make holding a religion again.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Hazmat (HZMT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Hazmat (USD)

Сколько будет стоить Hazmat (HZMT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hazmat (HZMT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hazmat.

Проверьте прогноз цены Hazmat!

HZMT на местную валюту

Токеномика Hazmat (HZMT)

Понимание токеномики Hazmat (HZMT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HZMT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hazmat (HZMT)

Сколько стоит Hazmat (HZMT) на сегодня?
Актуальная цена HZMT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HZMT в USD?
Текущая цена HZMT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hazmat?
Рыночная капитализация HZMT составляет $ 10,69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HZMT?
Циркулирующее предложение HZMT составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HZMT?
HZMT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена HZMT за все время (ATL)?
HZMT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов HZMT?
Объем торгов за последние 24 часа для HZMT составляет -- USD.
Вырастет ли HZMT в цене в этом году?
HZMT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HZMT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:59:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hazmat (HZMT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.