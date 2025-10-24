Что такое Gunda (GUNDA)

Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding.

Источник Gunda (GUNDA) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gunda (GUNDA) Сколько стоит Gunda (GUNDA) на сегодня? Актуальная цена GUNDA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GUNDA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GUNDA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Gunda? Рыночная капитализация GUNDA составляет $ 616,08K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GUNDA? Циркулирующее предложение GUNDA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) GUNDA? GUNDA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена GUNDA за все время (ATL)? GUNDA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GUNDA? Объем торгов за последние 24 часа для GUNDA составляет -- USD . Вырастет ли GUNDA в цене в этом году? GUNDA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GUNDA для более подробного анализа.

