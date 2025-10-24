Информация о ценах GUANO (GUANO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,00103775$ 0,00103775 $ 0,00103775 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +0,96% Изменение цены (1Д) +0,31% Изменение цены (7Д) -21,54% Изменение цены (7Д) -21,54%

Текущая цена GUANO (GUANO) составляет --. За последние 24 часа GUANO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GUANO за все время составляет $ 0,00103775, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GUANO изменился на +0,96% за последний час, на +0,31% за 24 часа и на -21,54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GUANO (GUANO)

Рыночная капитализация $ 129,92K$ 129,92K $ 129,92K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 154,27K$ 154,27K $ 154,27K Оборотное предложение 712,82M 712,82M 712,82M Общее предложение 846 381 862,8643258 846 381 862,8643258 846 381 862,8643258

Текущая рыночная капитализация GUANO составляет $ 129,92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GUANO составляет 712,82M, а общее предложение – 846381862.8643258. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 154,27K.