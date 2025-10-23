Текущая цена GRDM сегодня составляет 0,0171004 USD. Следите за обновлениями цены GRDM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GRDM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена GRDM сегодня составляет 0,0171004 USD. Следите за обновлениями цены GRDM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GRDM прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GRDM

Информация о цене GRDM

Официальный сайт GRDM

Токеномика GRDM

Прогноз цен GRDM

Логотип GRDM

Цена GRDM (GRDM)

Текущая цена 1 GRDM в USD:

$0,0171004
0,00%1D
mexc
USD
График цены GRDM (GRDM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:43:16 (UTC+8)

Информация о ценах GRDM (GRDM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0171004
Мин 24Ч
$ 0,0171004
Макс 24Ч

$ 0,0171004
$ 0,0171004
$ 0,02841479
$ 0,01535586
--

0,00%

-12,68%

-12,68%

Текущая цена GRDM (GRDM) составляет $0,0171004. За последние 24 часа GRDM торговался в диапазоне от $ 0,0171004 до $ 0,0171004, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GRDM за все время составляет $ 0,02841479, а минимальная – $ 0,01535586.

Что касается краткосрочной динамики, GRDM изменился на -- за последний час, на 0,00% за 24 часа и на -12,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GRDM (GRDM)

$ 6,84M
--
$ 17,10M
400,00M
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация GRDM составляет $ 6,84M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GRDM составляет 400,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,10M.

История цен GRDM (GRDM) в USD

За сегодня изменение цены GRDM на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены GRDM на USD составило $ -0,0025464821.
За последние 60 дней изменение цены GRDM на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены GRDM на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ -0,0025464821-14,89%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое GRDM (GRDM)

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

Источник GRDM (GRDM)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены GRDM (USD)

Сколько будет стоить GRDM (GRDM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GRDM (GRDM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GRDM.

Проверьте прогноз цены GRDM!

GRDM на местную валюту

Токеномика GRDM (GRDM)

Понимание токеномики GRDM (GRDM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GRDM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GRDM (GRDM)

Сколько стоит GRDM (GRDM) на сегодня?
Актуальная цена GRDM в USD – 0,0171004 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GRDM в USD?
Текущая цена GRDM в USD составляет $ 0,0171004. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GRDM?
Рыночная капитализация GRDM составляет $ 6,84M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GRDM?
Циркулирующее предложение GRDM составляет 400,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GRDM?
GRDM достиг максимальной цены (ATH) в 0,02841479 USD.
Какова была минимальная цена GRDM за все время (ATL)?
GRDM достиг минимальной цены (ATL) в 0,01535586 USD.
Каков объем торгов GRDM?
Объем торгов за последние 24 часа для GRDM составляет -- USD.
Вырастет ли GRDM в цене в этом году?
GRDM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GRDM для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии GRDM (GRDM)

