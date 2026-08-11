Какова текущая рыночная цена Golden Freedom Network 250?

Golden Freedom Network 250 оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на 2.32%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у GFN250?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии GFN250 сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Golden Freedom Network 250 на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов GFN250?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 999987075.408221, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Golden Freedom Network 250?

Golden Freedom Network 250 за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как GFN250 показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

По сравнению с другими активами в сегменте Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, динамика GFN250 зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.