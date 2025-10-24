Текущая цена Golden Donkey сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GDK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GDK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Golden Donkey сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GDK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GDK прямо сейчас на MEXC.

Цена Golden Donkey (GDK)

Не в листинге

Текущая цена 1 GDK в USD:

$0,00011504
$0,00011504$0,00011504
+5,50%1D
mexc
USD
График цены Golden Donkey (GDK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:59 (UTC+8)

Информация о ценах Golden Donkey (GDK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+4,92%

+44,32%

+44,32%

Текущая цена Golden Donkey (GDK) составляет --. За последние 24 часа GDK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GDK за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GDK изменился на -0,00% за последний час, на +4,92% за 24 часа и на +44,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Golden Donkey (GDK)

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

--
----

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

10,00B
10,00B 10,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Golden Donkey составляет $ 1,15M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GDK составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,15M.

История цен Golden Donkey (GDK) в USD

За сегодня изменение цены Golden Donkey на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Golden Donkey на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Golden Donkey на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Golden Donkey на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,92%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Golden Donkey (GDK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Golden Donkey (USD)

Сколько будет стоить Golden Donkey (GDK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Golden Donkey (GDK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Golden Donkey.

Проверьте прогноз цены Golden Donkey!

GDK на местную валюту

Токеномика Golden Donkey (GDK)

Понимание токеномики Golden Donkey (GDK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GDK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Golden Donkey (GDK)

Сколько стоит Golden Donkey (GDK) на сегодня?
Актуальная цена GDK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GDK в USD?
Текущая цена GDK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Golden Donkey?
Рыночная капитализация GDK составляет $ 1,15M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GDK?
Циркулирующее предложение GDK составляет 10,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GDK?
GDK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена GDK за все время (ATL)?
GDK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GDK?
Объем торгов за последние 24 часа для GDK составляет -- USD.
Вырастет ли GDK в цене в этом году?
GDK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GDK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:59 (UTC+8)

