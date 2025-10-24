Информация о ценах Golden Donkey (GDK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -0,00% Изменение цены (1Д) +4,92% Изменение цены (7Д) +44,32% Изменение цены (7Д) +44,32%

Текущая цена Golden Donkey (GDK) составляет --. За последние 24 часа GDK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GDK за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GDK изменился на -0,00% за последний час, на +4,92% за 24 часа и на +44,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Golden Donkey (GDK)

Рыночная капитализация $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Оборотное предложение 10,00B 10,00B 10,00B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Golden Donkey составляет $ 1,15M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GDK составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,15M.